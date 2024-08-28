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    Чернов высказался о переходе Миранчука в «Атланту»

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Мы особо с ним не общаемся, если где-то пересечёмся, то, конечно, поздравлю. Это важный шаг для него, наверное. Я думаю, что у него было множество предложений, он выбрал для себя то, в чём больше заинтересован.

    Может быть шагом вперёд? Как минимум с Лионелем Месси и Луисом Суресом сыграет. Конечно, там есть возможность для развития, всегда можно развиваться», — приводит слова Чернова ТАСС.

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    • Напомним, что Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до лета 2027-го года. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 9 голевых передач.

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