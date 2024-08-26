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    Слуцкий : Удивляет, что Дзюба до сих пор без клуба

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    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о том, что бывший капитан сборной России Артем Дзюба до сих по не нашел новую команду.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    «Да, удивляет, что Артем до сих пор без клуба.

    Уверен, что Дзюба с его квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой пригодился бы практически любом клубу РПЛ», — приводит слова Слуцкого Sport24.

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    • Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Крылья Советов».

    В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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