Слуцкий : Удивляет, что Дзюба до сих пор без клуба

Леонид Слуцкий Фото: globallookpress.com
Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».
«Да, удивляет, что Артем до сих пор без клуба.
Уверен, что Дзюба с его квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой пригодился бы практически любом клубу РПЛ», — приводит слова Слуцкого Sport24.
Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Крылья Советов».
В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.