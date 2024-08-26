Слуцкий : Удивляет, что Дзюба до сих пор без клуба

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа»высказался о том, что бывший капитан сборной Россиидо сих по не нашел новую команду.

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«Да, удивляет, что Артем до сих пор без клуба.

Уверен, что Дзюба с его квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой пригодился бы практически любом клубу РПЛ», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Крылья Советов».

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.