Кокорин: Дзюба отказался переходить в клуб из Кипра

Нападающий кипрскоговысказался о будущем, который продолжает быть свободным агентом.

«С Артемом у меня было много хороших историй, все связано с позитивом. Сейчас редко удается общаться, но с праздниками друг друга поздравляем. Пожелал бы Артему крепкого здоровья и карьерного процветания, если он собирается еще продолжать в дальнейшем. Тем более, если здоровье позволяет, то 36 лет — не приговор для футболиста.

Главное, чтобы он играл там, где ему хочется — это уже не мое желание. Где Дзюба хочет, пусть там и продолжает. Думаю, Артем еще способен поиграть на высоком уровне.

Хотел бы видеть Дзюбу на Кипре? А он отказался к нам приезжать — у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем», — цитирует Кокорина Sport24.

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.