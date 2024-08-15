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    Источник: Дзюба перейдет в «Крылья Советов»

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    Бывший капитан сборной России Артем Дзюба близок к переходу в «Крылья Советов». Об этом сообщил известный комментатор Константин Генич.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я ни в коем случае не агент Дзюбы, не пиарю его. Но я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться.

    Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

    Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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