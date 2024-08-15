Источник: Дзюба перейдет в «Крылья Советов»

Бывший капитан сборной Россииблизок к переходу в. Об этом сообщил известный комментатор Константин Генич.

«Я ни в коем случае не агент Дзюбы, не пиарю его. Но я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться.

Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Дзюба снимется в третьем сезоне сериала «Бедный олигарх».