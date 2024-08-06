Дзюба снимется в третьем сезоне сериала «Бедный олигарх»

Бывший капитан сборной Россиив третьем сезоне комедийного сериала «Бедный олигарх» на телеканале ТНТ.

«Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артема», — сказал «Матч ТВ» продюсер сериала Сарик Андреасян.

Отмечается, что Дзюба появится в роли самого себя.

По сюжету Дзюба сыграет с беглым бизнесменом Виктором Гнидой в исполнении Владимира Сычева в деревенском футбольном матче.

«Бедный олигарх‑3» стартует в эфире ТНТ 12 августа.

Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с московским «Локомотивом».