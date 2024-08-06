Дзюба снимется в третьем сезоне сериала «Бедный олигарх»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артема», — сказал «Матч ТВ» продюсер сериала Сарик Андреасян.
Отмечается, что Дзюба появится в роли самого себя.
По сюжету Дзюба сыграет с беглым бизнесменом Виктором Гнидой в исполнении Владимира Сычева в деревенском футбольном матче.
«Бедный олигарх‑3» стартует в эфире ТНТ 12 августа.
Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с московским «Локомотивом».