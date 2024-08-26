Источник: Гуарирапа с большой долей вероятности покинет «Сочи»

Нападающийможет сменить клубную прописку. Об этом сообщает Чемпионат.

«Сейчас агенты Гуарирапы привезли ещё одного венесуэльского нападающего на просмотр в "Сочи" — Дейвида Тегеса из клуба "Депортиво Тачира", чтобы клуб имел план "Б" на случай продажи форварда.

Также прорабатывается вариант с подписанием форварда-нелегионера, если Дейвид не впечатлит тренера "Сочи" Роберта Морено», — заявил источник Чемпионата.

Напомним, что в прошлом сезоне РПЛ Гуарирапа провел за «Сочи» 10 матчей, забил 8 голов и сделал голевую передачу. В Первой лиге сезона 2024/2025 21-летний форвард принял участие в 7-и встречах и отметился 1-м голом.