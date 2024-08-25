Илич: Если мы пропускаем, то причина в ошибках

Главный тренерподвел итог матча против(1:3).

«Прежде всего хочу сказать, что мы играли против хорошей команды. У них было много хороших моментов в первой половине, во втором тайме мы первые открыли счет, но потом допустили достаточно много ошибок.

Если мы пропускаем, да, я считаю, что причина в ошибках. Нужно продолжать работать, стараться на каждой игре и стараться не допускать ошибки», — цитирует Илича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Крылья Советов» занимают 9-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. «Пари НН» — на 10-й позиции с тем же количеством баллов.