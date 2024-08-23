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    Семин объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду

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    Известный тренер Юрий Семин высказался по поводу того, что экс-капитан сборной России Артем Дзюба по-прежнему остается без команды.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    «Дзюба, без сомнения, внес большой вклад в российский футбол. Он играл в национальной сборной и является главным бомбардиром наших чемпионатов.

    Конечно, выдающимся можно назвать только тогда, когда выигрываешь Кубок УЕФА или чемпионат мира, но он был очень хорошим футболистом.

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    • Думаю, сейчас в вопросе с поиском нового клуба играют роль его возраст и желание. В этом, наверное, и есть главные сложности. А может быть, он уже и не хочет», — приводит слова Семина «Р-Спорт».

    Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Крылья Советов».

    В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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