Семин объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду

Известный тренервысказался по поводу того, что экс-капитан сборной Россиипо-прежнему остается без команды.

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«Дзюба, без сомнения, внес большой вклад в российский футбол. Он играл в национальной сборной и является главным бомбардиром наших чемпионатов.

Конечно, выдающимся можно назвать только тогда, когда выигрываешь Кубок УЕФА или чемпионат мира, но он был очень хорошим футболистом.

Думаю, сейчас в вопросе с поиском нового клуба играют роль его возраст и желание. В этом, наверное, и есть главные сложности. А может быть, он уже и не хочет», — приводит слова Семина «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Крылья Советов».

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.