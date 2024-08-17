«Арсенал» — «Алания»: счет матча 0:0, обзор

В матче 6-го тура Первой лиги по футболу тульскийне смог на своем поле переиграть владикавказскую— 0:0.

Небольшим преимуществом в матче владела команда Александра Сторожука, но воплотить его в забитые голы так и не смогла.

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Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — Алания 0:0 Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Ансор Хабибов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Максим Турищев, Shevchenko E. Алания: Ростислав Солдатенко, Аллон Бутаев, Илья Москаленчик, Константин Плиев, Алексей Татаев, Давид Кокоев, Сергей Макаров, Ибрагим Цаллагов, Chimezie W., Gurtsiev B., Nafikov V. Предупреждения: Константин Плиев (15'), Ибрагим Цаллагов (43'), Давид Семенчук (79'), Константин Плиев (80')

В следующем туре «Арсенал» сыграет на выезде с «Тюменью», а «Алания» будет гостить у «Шинника».