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    Комличенко рассказал, сколько мячей забьет Глушенков в этом сезоне

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    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о результативности новичка «Зенита» Максима Глушенкова.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    Глушенков забил семь мячей в первых четырех турах нового сезона РПЛ.

    «Кого можно назвать лучшим нападающим в России? В таблице бомбардиров и ассистентов всё показано. Это Глушенков и Вендел. Еще назову Роналдо, по потенциалу и работе он очень классный игрок, приносит пользу нашей команде.

    Глушенков и так был хорошего уровня игрок, плюс попал в среду, которая ему нравится, где он раскрылся еще больше. Сейчас Макс в фаворе, ему прет. Пусть продолжает так играть.

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    • Дай бог, чтобы выбил 40 мячей за весь сезон. Конечно, цифры из области фантастики, но есть к чему стремиться. Думаю, 20–25 мячей по силам будет забить.

    Он один из лучших. Его уверенность и мастерство соединились с уровнем его партнеров, отсюда результат», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, Глушенков перешел в «Зенит» этим летом из московского «Локомотива».

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