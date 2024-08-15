Комличенко рассказал, сколько мячей забьет Глушенков в этом сезоне

Нападающий «Ростова»высказался о результативности новичка «Зенита»

Глушенков забил семь мячей в первых четырех турах нового сезона РПЛ.

«Кого можно назвать лучшим нападающим в России? В таблице бомбардиров и ассистентов всё показано. Это Глушенков и Вендел. Еще назову Роналдо, по потенциалу и работе он очень классный игрок, приносит пользу нашей команде.

Глушенков и так был хорошего уровня игрок, плюс попал в среду, которая ему нравится, где он раскрылся еще больше. Сейчас Макс в фаворе, ему прет. Пусть продолжает так играть.

Дай бог, чтобы выбил 40 мячей за весь сезон. Конечно, цифры из области фантастики, но есть к чему стремиться. Думаю, 20–25 мячей по силам будет забить.

Он один из лучших. Его уверенность и мастерство соединились с уровнем его партнеров, отсюда результат», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, Глушенков перешел в «Зенит» этим летом из московского «Локомотива».