Осинькин: Сложно было представить, что Глушенков станет футболистом номер один в российском футболе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

«У меня два этапа большой и длительной работы с ним. Я начал еще школьником привлекать его к игре за команду "Чертаново". Тогда он только формировался как личность и футболист. Ему надо было еще окрепнуть.

В тот момент мне было сложно представить, что он станет футболистом номер один в российском футболе. У меня всегда была слабость к креативными, мыслящим нестандартно футболистам.

Второй этап работы — в "Крыльях Советов", в РПЛ. И тогда мы ожидали прогресса. Он к нам попал после травмы, ему надо было прийти в себя. И он стал у нас главным футболистом в команде», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Глушенков забил семь мячей в первых четырех турах нового сезона РПЛ.

Напомним, Глушенков перешел в «Зенит» этим летом из московского «Локомотива».