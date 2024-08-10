«Зенит» может подписать 19-летнего нападающего «Войводины»

Михайло Иванович Фото: globallookpress.com
«Руководство "Зенита" связывалось с представителями Михайло Ивановича на тему перехода нападающего в российский клуб.
Сторона игрока рассчитывает на трансфер в РПЛ, но только при условии, что "Зенит" продаст одного из своих нападающих.
Иванович не хочет быть четвертым форвардом и рассчитывает на достаточное игровое время», — сказал источник издания.
Transfermarkt оценивает стоимость Ивановича в 1,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Сербии 25 матчей и забил семь мячей.