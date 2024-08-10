ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США по баскетболу10 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 08:55
    • Шнайдер победила Гауфф в 1/8 финала турнира в Торонто
  • 13:55
    • Сборная Сербии по баскетболу выиграла у Германии в матче за третье место на Олимпиаде
  • 13:39
    • «Зенит» может подписать 19-летнего нападающего «Войводины»
  • 13:31
    • Источник: Кордоба пропустит ближайшие матчи «Краснодара»
  • 11:16
    • Эфиоп Тола выиграл марафонский забег на Олимпиаде в Париже
    Все новости спорта

    «Зенит» может подписать 19-летнего нападающего «Войводины»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Трансферы
    «Зенит» рассматривает возможность подписания центрального нападающего сербской «Войводины» Михайло Ивановича, сообщает Sport24.

    Михайло Иванович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михайло Иванович

    «Руководство "Зенита" связывалось с представителями Михайло Ивановича на тему перехода нападающего в российский клуб.

    Сторона игрока рассчитывает на трансфер в РПЛ, но только при условии, что "Зенит" продаст одного из своих нападающих.

    Иванович не хочет быть четвертым форвардом и рассчитывает на достаточное игровое время», — сказал источник издания.

  • Агент Ивановича: «Зенит» для нас как «Реал»
  • Читайте по теме

    • Transfermarkt оценивает стоимость Ивановича в 1,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Сербии 25 матчей и забил семь мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» противостоять «Зениту»?
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Старт сезона получится интересным
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Не стоит ждать результативного матча
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бразилия (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч ПСВ — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры