Агент Ивановича: «Зенит» для нас как «Реал»

Небойша Еленкович, агент нападающего сербской «Войводины», прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Михайло Иванович Фото: fkvojvodina.rs

Сообщалось, что «Зенит» предложил за 19-летнего Ивановича 4 миллиона евро.

«Вчера общался с Михайло, и у меня нет предложения по игроку от "Зенита".

Иванович — молодой футболист, а "Зенит" для нас как "Реал". Возможно, предложение поступало в "Войводину", и если это так, то нам приятно, что Михайло интересуется такой топовый клуб.

На данный момент "Войводина" не давала мне никакой информации про предложение от "Зенита". Разговоров с президентом клуба о переходе Ивановича тоже не было», — приводит слова Еленковича Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Ивановича в 400 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Сербии 25 матчей и забил семь мячей.