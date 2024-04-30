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    Агент Ивановича: «Зенит» для нас как «Реал»

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    Небойша Еленкович, агент нападающего сербской «Войводины» Михайло Ивановича, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».

    Михайло Иванович
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    Михайло Иванович

    Сообщалось, что «Зенит» предложил за 19-летнего Ивановича 4 миллиона евро.

    «Вчера общался с Михайло, и у меня нет предложения по игроку от "Зенита".

    Иванович — молодой футболист, а "Зенит" для нас как "Реал". Возможно, предложение поступало в "Войводину", и если это так, то нам приятно, что Михайло интересуется такой топовый клуб.

    На данный момент "Войводина" не давала мне никакой информации про предложение от "Зенита". Разговоров с президентом клуба о переходе Ивановича тоже не было», — приводит слова Еленковича Sport24.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Ивановича в 400 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Сербии 25 матчей и забил семь мячей.

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