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    «Зенит» готов заплатить 4 млн евро за нападающего «Войводины»

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    «Зенит» рассматривает возможность подписания центрального нападающего сербской «Войводины» Михайло Ивановича.

    Михайло Иванович
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    Михайло Иванович

    По информации Telegraf, санкт-петербургский клуб готов выкупить 19-летнего футболиста за четыре миллиона евро.

    Отмечается, что «Войводина» уже получила соответствующее предложение от действующего чемпиона России.

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    • При этом источник утверждает, что сербский клуб ответил отказом. Несмотря на это, «Зенит» планирует продолжить переговоры.

    Transfermarkt оценивает стоимость Ивановича в 400 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Сербии 25 матчей и забил семь мячей.

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