«Зенит» готов заплатить 4 млн евро за нападающего «Войводины»

Михайло Иванович Фото: fkvojvodina.rs
По информации Telegraf, санкт-петербургский клуб готов выкупить 19-летнего футболиста за четыре миллиона евро.
Отмечается, что «Войводина» уже получила соответствующее предложение от действующего чемпиона России.
При этом источник утверждает, что сербский клуб ответил отказом. Несмотря на это, «Зенит» планирует продолжить переговоры.
Transfermarkt оценивает стоимость Ивановича в 400 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Сербии 25 матчей и забил семь мячей.