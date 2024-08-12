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    Защитник «Пари НН»: В команде отличная атмосфера, все бьются друг за друга

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    Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев сообщил, что внутри команды все спокойно, никто не сливает тренера, а коллектив выглядит единым и монолитным.

    Максим Шнапцев
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    Максим Шнапцев

    «Не думаю, что после двух побед команда может находиться в плохом настроении. А то, что писали про коллектив — это больше были вбросы. Все бьются друг за друга, и не было такого, чтобы кто-то кого-то сливал.

    Это бред. В команде много возрастных футболистов, и никто не стал бы специально проигрывать матчи, чтобы слить тренера.

    У нас не настолько высокий уровень индивидуального мастерства, чтобы играть вполсилы, а потом включаться в середине сезона и побеждать. Даже если бы кому-то не нравился Илич, никто бы такого не делал.

    Потому что у всех игроков есть семьи, всем нужно зарабатывать», — сказал Шнапцев «Чемпионату».

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