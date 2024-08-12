Кобелев назвал главную проблему «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший главный тренер «Динамо»объяснил, почемуне смог выиграть у(0:0) в четвертом туре РПЛ.

«"Спартак" контролировал игру полностью, но за счет передач поперек‑назад и владения мячом.

При этом впереди было мало агрессии, острых проникновений. Запомнился один момент, когда нападающий ударил в голову защитнику. А так у "Спартака", по большому счету, не было моментов.

Мне хочется отметить "Ахмат", который очень грамотно оборонялся со схемой 5–4–1 и чувствовал себя достаточно вольготно где‑то с 70‑й минуты, когда начал быстро контратаковать и имел возможность забить.

Календарь и таблица РПЛ

Поэтому мне кажется, что все‑таки вот эта тенденция, когда ты контролируешь мяч 70–80% времени, проходит. Надо не столько контролировать мяч, сколько обострять, рисковать», — сказал Кобелев «Советскому спорту».