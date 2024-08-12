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    Кобелев назвал главную проблему «Спартака» в матче с «Ахматом»

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    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему «Спартак» не смог выиграть у «Ахмата» (0:0) в четвертом туре РПЛ.

    Андрей Кобелев
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    Андрей Кобелев

    «"Спартак" контролировал игру полностью, но за счет передач поперек‑назад и владения мячом.

    При этом впереди было мало агрессии, острых проникновений. Запомнился один момент, когда нападающий ударил в голову защитнику. А так у "Спартака", по большому счету, не было моментов.

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    • Мне хочется отметить "Ахмат", который очень грамотно оборонялся со схемой 5–4–1 и чувствовал себя достаточно вольготно где‑то с 70‑й минуты, когда начал быстро контратаковать и имел возможность забить.

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    Поэтому мне кажется, что все‑таки вот эта тенденция, когда ты контролируешь мяч 70–80% времени, проходит. Надо не столько контролировать мяч, сколько обострять, рисковать», — сказал Кобелев «Советскому спорту».

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