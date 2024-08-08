Глушаков: Артига хочет поставить «Химкам» свой стиль игры

Денис Глушаков Фото: globallookpress.com
«Артига — хороший специалист, с опытом. Он и в "Родине" хорошо поработал, они показывали очень хороший результат.
Видно, что, повторюсь, у него есть опыт, он переживает за нас и хочет поставить свой стиль игры.
Для него РПЛ в новинку, и он еще только анализирует, тактически правильно пытается подойти к любому сопернику», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
«Химки» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после трех туров. В ближайшем матче подмосковная команда сыграет 9 августа против «Пари НН».