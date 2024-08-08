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    Глушаков: Артига хочет поставить «Химкам» свой стиль игры

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от работы под руководством испанского тренера Франка Артиги.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Артига — хороший специалист, с опытом. Он и в "Родине" хорошо поработал, они показывали очень хороший результат.

    Видно, что, повторюсь, у него есть опыт, он переживает за нас и хочет поставить свой стиль игры.

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    • Для него РПЛ в новинку, и он еще только анализирует, тактически правильно пытается подойти к любому сопернику», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после трех туров. В ближайшем матче подмосковная команда сыграет 9 августа против «Пари НН».

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