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    Генич объяснил, почему Галицкий не уволит Мусаева

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    Известный комментатор Константин Генич считает, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не уволит Мурада Мусаева с поста главного тренера после провального старта команды в новом сезоне.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после трех туров.

    «Отставки Мусаева не будет ни в ближайшую неделю, ни в ближайшие две недели, ни в ближайший месяц. Потому что Сергей Николаевич [Галицкий] ни за что не признает свою ошибку с назначением Мурада Мусаева.

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    Из "Краснодара" Мусаев уйдет только тогда, когда сам скажет: Извините, я не справляюсь, второй раз тоже не получилось, я ухожу», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

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