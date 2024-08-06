Генич объяснил, почему Галицкий не уволит Мусаева

Известный комментаторсчитает, что владелец «Краснодара»не уволитс поста главного тренера после провального старта команды в новом сезоне.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после трех туров.

«Отставки Мусаева не будет ни в ближайшую неделю, ни в ближайшие две недели, ни в ближайший месяц. Потому что Сергей Николаевич [Галицкий] ни за что не признает свою ошибку с назначением Мурада Мусаева.

Он признает ошибку перед всем футбольным людом, перед своими подчиненными, что он был неправ, пригласив Мурада Мусаева?

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Из "Краснодара" Мусаев уйдет только тогда, когда сам скажет: Извините, я не справляюсь, второй раз тоже не получилось, я ухожу», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».