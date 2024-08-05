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    Мусаев: Сложное начало сезона

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    Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча РПЛ с «Факелом».

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Команды сыграли вничью 0:0. По мнению специалиста, краснодарцы тяжело начали сезон.

    «Сложный матч, соперник играл низким блоком, 5-4-1, действовал очень дисциплинированно. Как и ожидалось, было много верховых мячей, много борьбы.

    Мы владели преимуществом, но, к сожалению, не так много создали. Были подходы, были стандарты, где можно было выжать больше, но сделать мы это не смогли. Конечно, забитый мяч раскрыл бы игру.

    Если говорить в целом, то тяжелое начало сезона, мы рассчитывали, конечно, на лучший старт, на большее количество побед. Но сейчас нам важно быть вместе, еще лучше работать и стараться исправить ситуацию», — цитирует специалиста пресс-служба краснодарской команды.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» впервые за 14 лет в высшем дивизионе начал сезон без побед в трех стартовых турах.

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