Мусаев: Сложное начало сезона

Наставник «Краснодара»подвел итоги матча РПЛ с «Факелом».

Команды сыграли вничью 0:0. По мнению специалиста, краснодарцы тяжело начали сезон.

«Сложный матч, соперник играл низким блоком, 5-4-1, действовал очень дисциплинированно. Как и ожидалось, было много верховых мячей, много борьбы.

Мы владели преимуществом, но, к сожалению, не так много создали. Были подходы, были стандарты, где можно было выжать больше, но сделать мы это не смогли. Конечно, забитый мяч раскрыл бы игру.

Если говорить в целом, то тяжелое начало сезона, мы рассчитывали, конечно, на лучший старт, на большее количество побед. Но сейчас нам важно быть вместе, еще лучше работать и стараться исправить ситуацию», — цитирует специалиста пресс-служба краснодарской команды.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» впервые за 14 лет в высшем дивизионе начал сезон без побед в трех стартовых турах.