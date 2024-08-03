РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ростовом», ЦСКА примет «Оренбург», «Краснодар» отправится в гости к «Факелу»

«Акрон» — «Динамо» М 0:2
В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Акрон» уступил на своем поле московскому «Динамо» — 0:2.
На девятой минуте счет открыл Константин Тюкавин, а на 58-й минуте преимущество бело-голубых закрепил Ярослав Гладышев.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Акрон — Динамо 0:2
Голы: 0:1 Константин Тюкавин (9'), 0:2 Ярослав Гладышев (58') Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Боян Димоски, Максим Палиенко, Кирилл Данилин, Солтмурад Бакаев, Константин Савичев, Иван Тимошенко, Escoval R., Djurasovic A., Loncar S. Динамо: Милан Майсторович, Иван Лепский, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Битело, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Lunev A. Предупреждения: Пауло Витор (22'), Константин Савичев (40'), Esanov S. (77')
После трех туров у «Динамо» 9 очков, оно лидирует в таблице РПЛ. «Акрон» с 3 очками идет пока на 8-й позиции.
«Зенит» — «Ростов»
3 августа, суббота, 17:30 мск
«Рубин» — «Химки»
3 августа, суббота, 20:00 мск
ЦСКА — «Оренбург»
4 августа, воскресенье, 15:30
«Факел» — «Краснодар»
4 августа, воскресенье, 17:30
«Динамо» Мх — «Пари НН»
4 августа, воскресенье, 20:30
«Ахмат» — «Локомотив»
4 августа, воскресенье, 20:30