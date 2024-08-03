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    РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ростовом», ЦСКА примет «Оренбург», «Краснодар» отправится в гости к «Факелу»

    Обзор матчей 3-го тура российской Премьер-лиги

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    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин
    Матчи 2-го тура российской Премьер-лиги пройдут с 3 по 5 августа.

    «Акрон» — «Динамо» М 0:2

    Календарь и таблица РПЛ

    В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Акрон» уступил на своем поле московскому «Динамо» — 0:2.

    На девятой минуте счет открыл Константин Тюкавин, а на 58-й минуте преимущество бело-голубых закрепил Ярослав Гладышев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Динамо 0:2
    Голы: 0:1 Константин Тюкавин (9'), 0:2 Ярослав Гладышев (58') Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Боян Димоски, Максим Палиенко, Кирилл Данилин, Солтмурад Бакаев, Константин Савичев, Иван Тимошенко, Escoval R., Djurasovic A., Loncar S. Динамо: Милан Майсторович, Иван Лепский, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Битело, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Lunev A. Предупреждения: Пауло Витор (22'), Константин Савичев (40'), Esanov S. (77')

    После трех туров у «Динамо» 9 очков, оно лидирует в таблице РПЛ. «Акрон» с 3 очками идет пока на 8-й позиции.

    «Зенит» — «Ростов»

    3 августа, суббота, 17:30 мск

    «Рубин» — «Химки»

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