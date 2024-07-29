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    РПЛ. «Зенит» и «Динамо» возглавили турнирную таблицу

    Итоги 2-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит»
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    «Зенит»
    «Зенит» и «Динамо» одержали вторую победу подряд в сезоне. ЦСКА и «Спартак» набрали первые три очка. «Пари НН», «Крылья Советов» и «Факел» ещё не знают вкуса положительного результата.

    Двоевластие в РПЛ

    «Зенит» и «Динамо» вышли в лидеры российского чемпионата, одержав две победы в двух матчах.

    «Зенит» в первом туре на выезде разгромил «Крылья Советов» (4:0), затем последовала гостевая победа над командой «Рубин» (4:0). В последней игре в составе краснодарского коллектива результативностью отметились Глушенков, Кассьерра, Педро и Изидор.

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  • 27/07/2024

    • Набирает обороты бронзовый призер минувшего сезона «Динамо», которое завоевало 6 очков из 6 возможных. Во 2-м туре российской Премьер-лиги команда переиграла «Локомотив» (3:1).

    «Динамо» — «Спартак»
    globallookpress.com

    Ключевую роль в победе «Динамо» сыграли Гагнидзе, Майсторович и Нгамалё. Ранее команда Марцела Личка добилась успеха в матче с «Факелом» (3:1).

    «Вкус победы»

    Не знает радости побед пока вице-чемпион России — «Краснодар». Южане сыграли вничью во втором матче подряд. Сначала краснодарцы сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а затем разошлись миром с «Динамо» Махачкала (0:0).

    Без пропущенных мячей

    После двух туров без пропущенных мячей играют три клуба. Это «Зенит», который возгавляет таблицу с разницей +8 голов (8 забили, 0 пропустили).

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  • Сегодня

    • ЦСКА — второй по этому показателю, в двух турах армейцы набрали 4 очка. В стартовой игре РПЛ московский клуб сыграл вничью с командой «Ростов» (0:0), а во втором туре ЦСКА на выезде разгромил «Пари НН» (3:0).

    «Оренбург» — «Спартак». РПЛ 2024/2025
    globallookpress.com

    «Оренбург» — третий клуб, который сохранил свои ворота на замке. В матче против «Ахмата» была зафиксирована ничья (0:0). Ранее оренбуржцы нанесли сенсационное поражение
    «Спартаку» (2:0).

    Другие матчи 2-го тура

    К слову, «Спартак» одержал первую победу в сезоне, переиграв «Химки» (3:1), с аналогичным
    счётом «Ростов» оказался сильнее «Крыльев Советов» (3:1). «Акрон» на выезде нанёс поражение «Факелу» (2:0)

    На дне таблицы

    0 — в графе набранных очков. С двух поражений в сезоне стартовали три команды: «Пари НН», «Крылья Советов» и «Факел».

    Что дальше?

    Российская Премьер-лига только набирает ход, турнирная таблица формируется.

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    В субботу, 3 августа «Зенит» сразится на домашней арене с командой «Ростов», а «Динамо» отправится в гости к «Акрону».

    В воскресенье, 4 августа «ЦСКА» примет «Оренбург», «Локомотив» на выезде сыграет против «Ахмата». Завершит программу игрового дня поединок между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матчи 3-го тура чемпионата России пройдут 3 по 5 августа.

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