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    Бельерин: Меня называли лесбиянкой из-за длинных волос

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    Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин рассказал об оскорблениях в свой адрес в социальных сетях.

    Эктор Бельерин — защитник «Бетиса»
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    Эктор Бельерин — защитник «Бетиса»

    «Это обычное явление, когда тебя, футболиста, называют тупицей. Мне говорили, что я плохо играю, потому что думаю только о своей одежде. У меня были партнеры по команде, такие как Борха (Иглесиас), Айтор (Руибаль) и Иско, которые высказывались открыто. Нас немного, и мы находимся в одинаковом положении.

    Меня называли лесбиянкой из-за длинных волос. Двойная гомофобия», — сказал Бельерин Marca.

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    • В прошедшем сезоне защитник провел за «Бетис» 26 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей. Ранее Бельерин выступал за «Барселону» и лондонский «Арсенал».

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