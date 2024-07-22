Бельерин: Меня называли лесбиянкой из-за длинных волос

Защитникрассказал об оскорблениях в свой адрес в социальных сетях.

«Это обычное явление, когда тебя, футболиста, называют тупицей. Мне говорили, что я плохо играю, потому что думаю только о своей одежде. У меня были партнеры по команде, такие как Борха (Иглесиас), Айтор (Руибаль) и Иско, которые высказывались открыто. Нас немного, и мы находимся в одинаковом положении.

Меня называли лесбиянкой из-за длинных волос. Двойная гомофобия», — сказал Бельерин Marca.

В прошедшем сезоне защитник провел за «Бетис» 26 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей. Ранее Бельерин выступал за «Барселону» и лондонский «Арсенал».