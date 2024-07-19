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    Тен Хаг: Прошлый сезон был тяжелым

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги минувшего сезона для команды. По его словам, он вышел трудным.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Безусловно, это самый тяжелый сезон, который я когда-либо пережил в качестве тренера. Устаешь, особенно в конце. Нужно убедиться, что сохраняешь концентрацию. Если посмотреть правде в глаза, мы проигрывали слишком много матчей. Нужны силы, чтобы каждый раз сохранять концентрацию и мотивацию команды. Игроки разочарованы, разочарованы люди вокруг», — цитирует тен Хага AD.

    Календарь и таблица АПЛ

    Команда тен Хага в АПЛ финишировала на 8-м месте. Также клуб завоевал Кубок Англии, одолев в финале «Манчестер Сити».

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