Тен Хаг: Прошлый сезон был тяжелым

Наставник «Манчестер Юнайтед»подвел итоги минувшего сезона для команды. По его словам, он вышел трудным.

«Безусловно, это самый тяжелый сезон, который я когда-либо пережил в качестве тренера. Устаешь, особенно в конце. Нужно убедиться, что сохраняешь концентрацию. Если посмотреть правде в глаза, мы проигрывали слишком много матчей. Нужны силы, чтобы каждый раз сохранять концентрацию и мотивацию команды. Игроки разочарованы, разочарованы люди вокруг», — цитирует тен Хага AD.

Календарь и таблица АПЛ

Команда тен Хага в АПЛ финишировала на 8-м месте. Также клуб завоевал Кубок Англии, одолев в финале «Манчестер Сити».