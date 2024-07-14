Источник: Саутгейт решил внести изменения в составе сборной Англии

Люк Шоу — защитник сборной Англии Фото: globallookpress.com
Стало известно, что вместо защитника англичан Кирана Триппьера в стартовом составе выйдет Люк Шоу, который только недавно восстановился после травмы.
Отмечается, что Шоу будет выступать на позиции левого защитника. Триппьер выходил в стартовом составе национальной команды на протяжении всех матчей Евро-2024, но в финале останется в запасе.
Сборные Испании и Англии сыграют друг против друга в рамках финала Евро-2024 сегодня, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.