Источник: Саутгейт решил внести изменения в составе сборной Англии

Главный тренер сборнойрешил произвести изменения в стартовом составе национальной команды на финальный матч Евро-2024. Об этом сообщает The Sun

Стало известно, что вместо защитника англичан Кирана Триппьера в стартовом составе выйдет Люк Шоу, который только недавно восстановился после травмы.

Отмечается, что Шоу будет выступать на позиции левого защитника. Триппьер выходил в стартовом составе национальной команды на протяжении всех матчей Евро-2024, но в финале останется в запасе.

Сборные Испании и Англии сыграют друг против друга в рамках финала Евро-2024 сегодня, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.