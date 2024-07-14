Радимов: Феномен Ямаля заключается в наглости

Экс-футболист сборнойвысказался о 17-летнем полузащитнике сборнойперед финалом Евро-2024.

«Феномен Ямаля заключается в наглости, это отличный пример молодого футболиста. Тебя никто не будет спрашивать, сколько тебе лет: выходи на поле и играй. Ламин берет на себя инициативу и добивается результата», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Ямаль провел за сборную Испании на Евро-2024 6 матчей, забил гол и сделал 3 голевые передачи.

«Красная фурия» начала финальный матч Евро-2024 против сборной Англии в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — здесь.