Юран о сборной Испании: Они организованны, на них приятно смотреть тактически

Экс-наставниквысказался о выходе сборнойв финал Евро-2024.

«Испания стабильна. Они ещё на групповом этапе показывали стабильный футбол. Видно чётко, за счёт чего они хотят обыгрывать соперников и становиться чемпионом.

В матче с Францией ничего нового в игре испанцев я не увидел — они гнут свою линию. Я не ждал ничего сверхъестественного от французов. Да, может, психологически и за счёт имени французы превосходят, но заявки от них на чемпионство в Европе я не увидел.

Результат закономерен — испанцы идут в финал. Сборная Испании организованна, на них приятно смотреть тактически — они вертикаль атак разгоняют, действуют в высоком и среднем прессинге, контролируют мяч», — сказал Юран Чемпионату.

Напомним, что сборная Испании в полуфинале Евро-2024 обыграла Франции со счетом 2:1. В финале турнира «красная фурия» встретится с победителем пары Нидерланды — Англия.