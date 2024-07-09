Испания стала первым финалистом Евро-2024

Дани Ольмо Фото: globallookpress.com
Уже на девятой минуте команда Дидье Дешама вышла вперед после удара головой Рандалля Коло Муани, навес ему сделал Киллиан Мбаппе.
На 21-й минуте роскошный удар удался 16-летнему Ламину Ямалю, сделавшему счет ничейным.
Через четыре минуты Дани Ольмо разобрался финтами в штрафной и вывел Испанию вперед — 2:1.
Второй тайм получился гораздо более спокойным и испанцы смогли удержать победный счет.
Футбол. Евро-2024. Полуфинал
Испания — Франция 2:1
Голы: 0:1 Рандаль Коло Муани (9'), 1:1 Ламин Ямал (21'), 2:1 Даниэль Ольмо (25') Испания: Унай Симон, Начо, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Хесус Навас (Даниэль Вивиан, 58'), Родриго Эрнандес, Фабиан Руис, Даниэль Ольмо (Микель Мерино, 76'), Ламин Ямал (Ферран Торрес, 90'), Нико Уильямс (Мартин Субименди, 90'), Альваро Мората (Микель Оярсабаль, 76') Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Вильям Салиба, Деотшанкюль Юпамекано, Жюль Кунде, Усман Дембеле (Оливье Жиру, 79'), Адриен Рабьо (Эдуардо Камавинжа, 62'), Орельен Чуаэми, Н’Голо Канте (Антуан Гризманн, 62'), Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани (Брэдли Баркола, 62') Предупреждения: Хесус Навас (14'), Орельен Чуаэми (60'), Эдуардо Камавинжа (89'), Ламин Ямал (90 + 1')
В финале Испания сыграет с победителем пары Нидерланды — Англия. Он пройдет 10 июля, 22:00 мск.