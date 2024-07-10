Вербрюгген: Меня не волнует, кто наш соперник, я просто хочу выйти в финал Евро-2024

Голкипер сборнойвысказался о предстоящем матче полуфинала Евро-2024 с

«По правде говоря, меня не волнует, кто наш соперник, я просто хочу, чтобы мы победили и вышли в финал. Конечно, ты всегда стараешься победить в основное время. Но если дело дойдёт до пенальти, мы будем готовы.

Просто постараемся подготовиться как можно лучше с другими вратарями, нашими аналитиками и нашим персоналом», — приводит слова Вербрюггена официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч полуфинала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии состоится сегодня, 10-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.