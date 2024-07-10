Источник: Роналду не будет завершать карьеру в сборной Португалии после Евро-2024

Нападающий сборнойпродолжит выступать за национальную команду. Об этом сообщает Record.

Стало известно, что сейчас Роналду анализирует свое выступление на Евро-2024, но не планирует завершать карьеру в сборной. Форвард не считает это решение срочным.

Напомним, что сборная Португалии вылетела в четвертьфинале Евро-2024, где проиграла Франции по серии пенальти (0:0, 3:5 по пен.). Роналду провел 5 матчей на турнире и отметился результативной передачей.

Следующий матч сборная Португалии проведет 5-го сентября этого года, где встретится с Хорватией в рамках Лиги наций.