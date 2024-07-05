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    Скопинцев: «Динамо» хочет выиграть Братский кубок

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    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о предстоящем матче против сербского ОФК Белград на Братском кубке.

    Дмитрий Скопинцев
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    Дмитрий Скопинцев

    «Перед стартом сезона нужно набраться уверенности, поэтому в матче с ОФК будем играть на победу, постараемся добиться первого выигрыша в это межсезонье.

    Плюс, конечно, неплохо было бы выиграть Братский кубок — любая такая награда добавляет хорошего настроения перед официальными турнирами.

    В матче с "Партизаном" мы заслуживали победу, счет не совсем по игре. Сейчас надо взять реванш у сербских команд и добиться успеха. Так что всех болельщиков на стадионе ждет интересная игра. Всех ждем на ВТБ Арене», — приводит слова Скопинцева «Спорт-Экспресс».

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    • Матч «Динамо» — ОФК Белград пройдет 6 июля в Москве, начало — в 15:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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