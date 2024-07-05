Скопинцев: «Динамо» хочет выиграть Братский кубок

Защитник «Динамо»высказался о предстоящем матче против сербскогона Братском кубке.

«Перед стартом сезона нужно набраться уверенности, поэтому в матче с ОФК будем играть на победу, постараемся добиться первого выигрыша в это межсезонье.

Плюс, конечно, неплохо было бы выиграть Братский кубок — любая такая награда добавляет хорошего настроения перед официальными турнирами.

В матче с "Партизаном" мы заслуживали победу, счет не совсем по игре. Сейчас надо взять реванш у сербских команд и добиться успеха. Так что всех болельщиков на стадионе ждет интересная игра. Всех ждем на ВТБ Арене», — приводит слова Скопинцева «Спорт-Экспресс».

Матч «Динамо» — ОФК Белград пройдет 6 июля в Москве, начало — в 15:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.