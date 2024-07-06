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    «Динамо» разгромит белградцев

    «Динамо» — «Белград». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Белград»
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    Константин Тюкавин
    6 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «Белград». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Белград», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Динамо»

    Турнирное положение: Динамовцы все еще отходят от потери верного чемпионства. Команда в прошлом сезоне финишировала на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Динамо» в межсезонье выглядит неуверенно. В контрольных поединках команда Марцела Лички откровенно не впечатляет.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке динамовцы в серии пенальти уступили «Партизану». Да и до 88-й минуты москвичи вели в счете 2:0, но мгновенно упустили викторию.

    Перед этим «Динамо» в спарринге уступило еще и «Ахмату». В воротах «бело-голубых» побывало три безответных мяча.

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках подопечные Лички наколотили 9 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: пора бы динамовцам проявлять свои лучшие качества. Да и лидера команды Константина Тюкавина удалось сохранить.

    Поединки с белградцами для «Динамо» традиционно проходят непросто. Все три очных встречи были проиграны.

    Наверняка динамовцы будут максимально активны в атаке. Да и по подбору игроков москвичи выглядят весьма выгодно.

    «Белград»

    Турнирное положение: Белградцы минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы второго по силе сербского дивизиона.

    При этом «Белград» в итоге опередил ближайшего преследователя на 6 очков. Да и выиграла команда в 22 матчах из 37.

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    • Последние матчи: белградцы уже активно включились в подготовку к новому сезону. Из трех спаррингов выиграны 2 при одной ничьей.

    Сначала команда одолела «Дечич» (1:0). После чего был разгромлен «Ужице» (8:1), а вот с «Морнар Баром» «Белград» разошелся миром (0:0).

    В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках белградцы отличились 11 мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Белградцы нынче выглядят вполне прилично. Да и дать бой москвичам команде по силам.

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    Последний очный поединок с динамовцами принес команде викторию. Полтора года назад «Белград» выиграл со счетом 3:2.

    Причем «Белград» до того обыгрывал «Динамо» всухую. Сначала минимально, затем — со счетом 2:0.

    Очевидно, что «Белград» не собирается окапываться у своих ворот. Да и контрвыпады сербов традиционно опасны.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» не побеждало в 3 своих последних матчах

    • «Белград» выиграл в 2 спаррингах из 3

    • Динамовцы проиграли «Белграду» все три очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.70, а победа оппонента — в скромные 12.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.42 и 2.57.

    Прогноз: Москвичи выглядят мощнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    Динамовцы имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, плюс мотивированы впервые победить в нынешнее межсезонье.

    Ставка: Фора «Динамо» -2.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Динамо» — «Белград»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» разгромит белградцев
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