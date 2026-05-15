16 мая в 34‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «СКА‑Хабаровск» и «Нефтехимик». Начало встречи — 10:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч СКА‑Хабаровск — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 1.88.

«СКА‑Хабаровск»

Турнирное положение: сейчас «СКА‑Хабаровск» занимает 13‑е место в таблице Первой лиги с 39 очками.

Последние матчи: в 33‑м туре «СКА‑Хабаровск» сыграл вничью в гостях с «Факелом» (0:0). Игра проходила под диктовку соперника, который после этой игры обеспечил себе выход в РПЛ, а хабаровчане почти не имели опасных моментов.

Ранее было гостевое поражение от «Шинника» (0:3) и техническая победа над «Уфой» (3:0), которая не смогла вылететь вовремя на матч.

Не сыграют: травмирован Мастерной (з).

Состояние команды: летом команду ждут изменения, завершает работу на посту главного тренера местная легенда Алексей Поддубский, и «СКА‑Хабаровск» ждёт нового наставника. Произойдут изменения и в составе, вторая часть сезона была провалена.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: за тур до конца чемпионата «Нефтехимик» идёт на 11‑й строчке в таблице Первой лиги с 43 очками.

Последние матчи: в прошлом туре «Нефтехимик» на своём поле сыграл вничью с «Волгой» со счётом 2:2. Голы в составе нижнекамцев забивали Платонов и Шильцов в первом тайме. Игра получилась равной, и счёт в ней закономерен.

До этого было гостевое поражение от «Челябинска» (0:3) и «Енисея» (0:2).

Не сыграют: травмирован Толстопятов (з).

Состояние команды: по окончании сезона «Нефтехимик» ждут глобальные перемены. С большой долей вероятности он войдёт в структуру казанского «Рубина». После многих лет работы покидает клуб Кирилл Новиков, на его место может прийти Гёкдениз Карадениз.

Статистика для ставок

В первом круге была ничья (1:1)

В прошлом сезоне обе встречи остались за «СКА‑Хабаровском» (1:0, 2:0)

В позапрошлом сезоне сильнее был «Нефтехимик» (2:0, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «СКА‑Хабаровска» дают 2,60, а на «Нефтехимик» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,00.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,15.

Прогноз: команды давно решили свои задачи и будут играть в своё удовольствие, не сдерживая себя.

Основная ставка: обе забьют за 1,88.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, команды примерно равны по силам.

Дополнительная ставка: ничья за 3,00.