Беллингем дисквалифицирован на один матч условно за неприличный жест

Полузащитник сборной Англиидисквалифицирован на один матч условно за непристойный жест в игре против Словакии (2:1) в 1/8 финала Евро-2024, сообщает пресс-служба УЕФА.

После забитого гола Беллингем опустил руку в область паха и посмотрел в сторону скамейки запасных соперника, из-за чего его обвинили в неуважении.

Дисквалификация будет действительная в течение года. Кроме того, лидера английской сборной оштрафовали на 30 тысяч евро.

Беллингем сможет сыграть в матче 1/4 финала чемпионата Европы против Швейцарии.

Матч Англия — Швейцария пройдет 6 июля в Дюссельдорфе, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.