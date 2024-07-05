Беллингем дисквалифицирован на один матч условно за неприличный жест

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
После забитого гола Беллингем опустил руку в область паха и посмотрел в сторону скамейки запасных соперника, из-за чего его обвинили в неуважении.
Дисквалификация будет действительная в течение года. Кроме того, лидера английской сборной оштрафовали на 30 тысяч евро.
Беллингем сможет сыграть в матче 1/4 финала чемпионата Европы против Швейцарии.
Матч Англия — Швейцария пройдет 6 июля в Дюссельдорфе, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.