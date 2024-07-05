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    Беллингем дисквалифицирован на один матч условно за неприличный жест

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    Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем дисквалифицирован на один матч условно за непристойный жест в игре против Словакии (2:1) в 1/8 финала Евро-2024, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    После забитого гола Беллингем опустил руку в область паха и посмотрел в сторону скамейки запасных соперника, из-за чего его обвинили в неуважении.

    Дисквалификация будет действительная в течение года. Кроме того, лидера английской сборной оштрафовали на 30 тысяч евро.

    Беллингем сможет сыграть в матче 1/4 финала чемпионата Европы против Швейцарии.

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