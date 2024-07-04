Дневник Евро. Врачи не советуют смотреть Англию, Нагельсман закручивает гайки, Фоден обещает исправиться

4 июля на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, перерыв перед матчами 1/4 финала. На турнире осталось только восемь национальных команд. LiveSport.Ru подводит итоги дня на Евро-2024.

Конная полиция на страже Бундестим

Тренировки сборной Германии покрыты густой тайной, а базу в Херцогенаурахе тщательно охраняют от посторонних глаз, но все равно полно желающих подсмотреть, как идет подготовка к четвертьфинальному матче Евро-2024 против сборной Испании, который состоится 5 июля.

Как сообщает авторитетное немецкое издание Bild, сейчас были приняты дополнительные меры безопасности. Теперь тренировочную базу сборной Германии охраняет еще и конная полиция, которая патрулирует окрестности и опрашивает всех проходящих и проезжающих мимо. Также служба безопасности по периметру стадиона включает громкий звук на мобильниках или музыку, когда главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсман дает тактические указания своим футболистам.

Андрих любит фиолетовый цвет

Основной опорник сборной Германии Роберт Андрих опять изменил имидж на этом турнире. Теперь он выкрасил волосы в фиолетовый цвет в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 против сборной Испании. Причину такого решения 29-летний игрок «Штутгарта» пока не раскрывает.

Роберт Андрих globallookpress.com

Игра Германия — Испания пройдет в пятницу, 5 июля, в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. На этом турнире Роберт Андрих вышел в стартовом составе Бундестим во всех четырех матчах. Всего за свой клуб «Штутгарт» в нынешнем сезоне хавбек сыграл 45 матчей, забил 6 голов, сделал 5 голевых передач.

Гюндоган в восторге от техники Мусиалы

Капитан Бундестим Илкай Гюндоган находится в полном восторге от технической оснащенности и уровня мастерства своего партнера Джамала Мусиалы.

«На техническом уровне он лучший игрок, который у нас есть на данный момент. Я мог бы прямо сейчас говорить о Джамале и о "Золотом мяче" в будущем, но не хочу давить на него. Он знает, на что способен, как и наши команда и тренер. Мне это тоже очень нравится. Он скромный и очень приятный парень. Я могу сказать о нём только положительные вещи», — сказал Гюндоган интернет-изданию AS.

Гакпо лидер по разнице между забитыми и ожидаемыми голами

Известный статистический ресурс WhoScored составил список пяти лучших футболистов Евро-2024 по разнице между забитыми и ожидаемыми голами. Первую позицию в нем неожиданно занял форвард Нидерландов Коди Гакпо. Дальше идут немец Джамал Мусиала и словак Иван Шранц.

Топ-5 игроков: Коди Гакпо (+1,93);

Джамал Мусиала (+1,88);

Иван Шранц (+1,64);

Никлас Фюллькруг (+1,41);

Джуд Беллингем (+1,28).

Коман снова в сборной Франции

Вингер сборной Франции Кингсли Коман после некоторого перерыва снова находится в расположении национальной сборной. 28-летний игрок отлучался на несколько дней с разрешения главного тренера Дидье Дешама, чтобы присутствовать на родах своей жены Сабрины Дювад, которая находилась в больнице в Швеции. Теперь же после рождения ребенка Коман снова в стане сборной Франции.

На групповом этапе французы стали только вторыми с пятью очками в группе D. В 1/8 финала они с минимальным счетом 1:0 победили сборную Бельгии, забив в конце встречи, когда дело плавно катилось к дополнительному времени. Встреча четвертьфинала против сборной Португалии пройдет в пятницу, 5 июля на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Фоден недоволен своей игрой

Основной полузащитник сборной Англии Фил Фоден крайне недоволен пока своим выступлением на чемпионате Европы в Германии и перед игрой четвертьфинала против Швейцарии попытался излить душу перед журналистами.

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«Я был немного расстроен, не буду врать. Я хочу стараться забивать, стараться делать что-то лучшее для Англии. Иногда это не получается, но главное — сохранять хороший настрой. Я не был лучшим игроком в Премьер-лиге, если приехал на Евро и не показал результат. Чувствую, что с каждой игрой продвигаюсь вперёд маленькими шажками, и надеюсь, что смогу хорошо выступать за сборную Англии. Это всегда было моей целью», — цитирует Фодена издание Daily Mail.

Фил Фоден globallookpress.com

По итогам сезона 24-летний игрок «Ман Сити» был признан лучшим футболистом АПЛ, но пока его игра в сборной Англии оставляет желать лучшего. Всего за национальную команду Фоден провел 38 игр, забил 4 гола, сделал 8 ассистов. Матч Англия — Швейцария пройдет 6 июля, 19:00 (мск).

Девушкам здесь не место

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ввел полный запрет на посещение футболистов женским полом, сообщает издание Bild. Он автоматически распространяется до конца Евро-2024. Наставник Бундестим считает, что такой шаг должен сохранить энергию и эмоции футболистам перед решающими матчами турнира.

Тренерский штаб сборной Германии globallookpress.com

Ранее на групповом турнире и перед 1/8 финала жены и подруги игроков могли свободно посещать своих любимых в отведенное для встреч время. Теперь же Нагельсман считает, что такие встречи абсолютно не нужны и решил закрутить гайки.

Дисквалификация Демираля

Центральный защитник сборной Турции Мерих Демирал получил двухматчевую дисквалификацию, сообщает Bild. В игре 1/8 финала Евро-2024 со сборной Австрии (2:1) он принес победу своей команде, оформив дубль. Причиной дисквалификации Демирала стал жест турецких националистов, которым он отмечал забитые мячи. Таким образом, защитник сможет принять участие на Евро-2024 только в финале, если туда пробьется сборная Турции.

Антирекорд Бельгии

Матч 1/8 финала Евро-2024 против сборной Франции стал для сборной Бельгии одним из худших в истории на таких крупных турнирах. Подопечные Доменико Тедеско проиграли в нем со счетом 0:1 и нанесли всего пять ударов по воротам Майка Меньяна.

Сборная Бельгии покидает Евро-2024 globallookpress.com

По данным статистического портала Opta Sport, эти цифры стали для бельгийцев худшими на крупных турнирах в XXI веке. А вообще, если брать и ХХ век, то хуже дела обстояли только во время чемпионата мира 1990 года. Тогда в игре против сборной Уругвая бельгийцы ударили всего четыре раза по воротам соперника.

Сердечникам Англию лучше не смотреть

Известный английский кардиолог Дориан Дармор считает, что игры сборной Англии на Евро-2024 могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач на полном серьезе утверждает, что игра от обороны команды Гарета Саутгейта ничего кроме скуки, апатии и повышению уровня стресса не вызывают.

А эти симптомы спустя некоторое время могут привести к проблем со здоровьем у английских болельщиков. Чтобы поднять себе настроение, многим из них приходится заливать печаль большим количеством алкоголя, что вдвойне бьет по здоровью.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

В качестве терапии и поднятия настроение Дармор советует лучше смотреть на яркий атакующий стиль сборной Испании. По его мнению, их игра вызывает положительные эмоции и выработку веществ, способствующих хорошему самочувствию и чувству эйфории. Встреча Англия — Швейцария пройдет 6 июля, 19:00 (мск). Матч Испания — Германия состоится 5 июля, также в 19:00 по московскому времени.