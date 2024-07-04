Ротен: Я думаю, что Роналду способен победить Францию

Бывший игроквысказался о нападающем сборной

«Если и есть игрок, которого я не собираюсь критиковать, то это Криштиану, образец трудолюбия и профессионализма. Он может не забить с пенальти, как в прошлом матче, сыграть не очень хорошо, но он Криштиану.

Я думаю, что он способен победить Францию, учитывая его голы, кто бы ни говорил об обратном. Он может это сделать. Нам придется внимательно следить за ним, но у нас отличная оборона, в этом нет сомнений. Салиба и Упамекано...

Посмотрите на Кунде, у него сейчас все хорошо, а еще есть отличный вратарь. В этом мы должны снова доверять Дешаму, — сказал Ротен Marca.

Напомним, что сборная Португалии пробилась в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет против Франции завтра, 5-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.