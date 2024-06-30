Капитан сборной Словакии: Очень обидно, что мы пропустили на последней минуте

Капитан сборнойпрокомментировал поражение национальной команды в матче 1/8 финала Евро-2024 с(1:2 ДВ).

«Трудно подобрать слова, нам всем очень грустно. Мы были так близки к выходу в следующий раунд. Если мы продолжим играть за Словакию таким образом, у нас, вероятно, впереди будет еще больше приятных моментов. Англия обладает высоким мастерством, они давили на нас, а затем неожиданно забил гол Беллингем.

Очень обидно, что мы пропустили на самой последней минуте. Мы были, наверное, в 30 секундах от победы. Но я действительно горжусь всей командой. Это было потрясающее приключение, и я также хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы были готовы переписать историю Словакии, но, к сожалению, все пошло иначе. Но я надеюсь, что мы вернемся более сильными», — приводит слова Шкриньяра пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Англии сумела сравнять счет на 90+5-й минуте благодаря голу полузащитника «трех львов» Джуда Беллингема. В дополнительное время англичане забили победный гол и пробились в 1/4 финала Евро-2024, а сборной Словакии завершила свое выступление на турнире.