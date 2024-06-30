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    «Пари НН» одолел сербскую «Слободу» в спарринге

    «Пари НН» — «Слобода Ужице»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В рамках товарищеского матча «Пари НН» обыграл «Слободу» из Сербии со счетом 2:1.

    «Пари НН»
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    «Пари НН»

    Нижегородцы открыли счет на 49-й минуте благодаря автоголу. На 64-й минуте преимущество своей команды удвоил Николоз Кутателадзе.

    «Слобода» забила единственный мяч на 74-й минуте.

    Товарищеский матч
    «Пари НН» (Россия) — «Слобода Ужице» (Сербия) — 2:1 (0:0)
    Голы: автогол, 49 (1:0). Кутателадзе, 64 (2:0)«Пари НН»: Медведев (Лукьянов, 46), Каккоев (Боженов, 46), Ведерников (Лукиных, 46), Александров (Гоцук, 46), Стаматов (Гюрджан, 46), Шнапцев (Тихий, 46), Калинский (Царукян, 46), Карапузов (Калайда, 46), Магкеев (Глущенков, 46), Мухин (Ермаков, 46), Боселли (Кутателадзе, 46)
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