«Пари НН» — «Слобода Ужице»: счет матча 2:1, обзор голов

«Пари НН» Фото: globallookpress.com
Нижегородцы открыли счет на 49-й минуте благодаря автоголу. На 64-й минуте преимущество своей команды удвоил Николоз Кутателадзе.
«Слобода» забила единственный мяч на 74-й минуте.
Товарищеский матч
«Пари НН» (Россия) — «Слобода Ужице» (Сербия) — 2:1 (0:0)
Голы: автогол, 49 (1:0). Кутателадзе, 64 (2:0)«Пари НН»: Медведев (Лукьянов, 46), Каккоев (Боженов, 46), Ведерников (Лукиных, 46), Александров (Гоцук, 46), Стаматов (Гюрджан, 46), Шнапцев (Тихий, 46), Калинский (Царукян, 46), Карапузов (Калайда, 46), Магкеев (Глущенков, 46), Мухин (Ермаков, 46), Боселли (Кутателадзе, 46)