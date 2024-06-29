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    Нагельсман: Важно научиться выходить из трудных обстоятельств

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мыслями перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с Данией.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Групповой этап был для нас очень интересным, потому что первая игра прошла лучше, чем мы ожидали, затем у нас была сложная игра с Венгрией, а в матче со Швейцарией мы изо всех сил старались сравнять счет.

    Так что мы справлялись во всех ситуациях. Важно научиться выходить из трудных обстоятельств», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

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