Нагельсман: Важно научиться выходить из трудных обстоятельств

Главный тренер сборнойподелился мыслями перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с

«Групповой этап был для нас очень интересным, потому что первая игра прошла лучше, чем мы ожидали, затем у нас была сложная игра с Венгрией, а в матче со Швейцарией мы изо всех сил старались сравнять счет.

Так что мы справлялись во всех ситуациях. Важно научиться выходить из трудных обстоятельств», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч между сборными Германии и Данией состоится сегодня, 29-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.