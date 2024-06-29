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    Германия — Дания. Прогноз и ставка (к. 2.08) на футбол, Евро-2024, 29 июня 2024 года

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    Сборная Германии
    29 июня в рамках 1/8 финала Евро-2024 в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» сыграют сборные Германии и Дании. Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Дания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала 29 Июня 2024 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 22:00 Дания

    Дания

  • Копенгаген
    •

    Германия

    Турнирное положение: Сборная Германии смогла выиграть свой квартет на групповом этапе, набрав семь баллов в трех поединках.

    Немцы выиграли два поединка и расписали одну мировую, забили восемь мячей и пропустили два гола.

    Германия — Дания: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В первых двух турах «Бундестим» не имели проблем с командой Шотландии и Венгрии, обыграв их 5:1 и 2:0 соответственно. А в заключительном игровом дне была ничья 1:1 с Швейцарией. Причем немцы ушли от поражения в самом конце встречи.

    Не сыграют: Джонатан Та будет отбывать дисквалификацию, а участие Антонио Рюдигера под вопросом.

    Ориентировочный состав Нойер; Киммих Рюдигер, Та, Миттельштедт; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: К данному поединку сборная Германии подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров.

    За это время она расписала две мировые и добилась пяти выигрышей. И только в одном поединке данного периода немцы не смогли забить, и всего три игры за это время носили верховой характер.

    Дания

    Турнирное положение: Сборная Дании финишировала на втором месте в своем квартете с тремя набранными очками.

    Все три поединка датчане свели вничью, забив два гола при двух пропущенных.

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    • Последние матчи: В стартовом поединке на Евро-2024 «алая гвардия» расписала мировую со словенцами, сыграв 1:1. Затем была ничья с таким же результатом против Англии, а в заключительном туре они поделили очки с Сербией — 0:0.

    Не сыграют: Хавбек Мортен Хьюлманн из-за перебора желтых карточек будет пропускать этот поединок.

    Ориентировочный состав Шмейхель; Андерсен, Кристенсен, Вестергор; Меле, Юльманн, Эриксен, Хейбьерг, Бах; Хейлунн, Винн.

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    Состояние команды: У национальной команды Дании за минувшие 12 встреч с учетом всех турниров только одно фиаско. Также за этот период времени она расписала четыре мировые и добилась семи выигрышей.

    Правда, большинство из них были над довольно-таки посредственными коллективами. И за данный отрезок датчане не забивали только в трех случаях.

    Статистика для ставок

    • Три из четырех предыдущих встреч этих сборных завершились вничью

    • В четырех минувших очных поединках данных команд забивали обе стороны

    • Германия обыграла Данию только в одном из семи последних очных матчей

    Ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.65, победа Дании — 5.90, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии не исключаем обмен забитыми мячами, ведь эти сборные в последних своих очных противостояниях неизменно забивали друг друга, да и на данном турнире в атаке выглядят неплохо.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.08.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что в первом тайме будет забит хоть один гол, так как зачастую эти команды отличаются в первой половине.

    Ставка: Тотал первого тайма больше 1 за 2.00.

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