Генич: Мне кажется, у Германии прекрасный шанс сойти с дистанции уже в 1/8 финала

Известный комментаторподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными

«Мне Германия вообще не нравится, честно скажу. Это я говорю перед тем, как буду комментировать матч Германии и Дании. И мне кажется, у немцев прекрасный шанс сойти с дистанции уже в одной восьмой.

Весь флёр вот этой красивой победы над Шотландией 5:1 очень быстро рассеялся, как только чуть более выстроенная Венгрия появилась и ещё более выстроенная и колючая, неприятная, кусачая Швейцария. Дания чем-то напоминает Швейцарию.

На мой взгляд, это самый слабый состав сборной Германии, который я видел вообще на больших турнирах за последнее время, ну на мой взгляд. Можно сколько угодно смотреть Бундеслигу, восхищаться Байером, который выходит на замену из "Хоффенхайма", восхищаться какими-то другими ребятами.

Там Ундав, Миттельштедт, но это вот ребята, которые себя проявили в этом сезоне. Но моя проблема, что я их не знаю, и, наверное, моя проблема, что я в них не очень верю, и в основном ориентируюсь, наверное, на имена», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Мосс».

Напомним, что Генич будет комментировать матч Германия — Дания на телеканале «Матч ТВ». Игра состоится завтра, 29-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.