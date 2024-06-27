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    Газзаев объяснил, почему сборная Грузии выиграла у Португалии

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    Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал победу сборной Грузии над Португалией (2:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    Сборная Грузии заняла третье место в группе и вышла в 1/8 финала Евро, где сыграет против Испании. Матч пройдет 30 июня, начало — в 22:00 мск.

    «Победа сборной Грузии над командой Португалии на чемпионате Европы не только удивительна, но и полностью заслужена. Надо отметить роль лидера команды Хвичи Кварацхелии, это была одна из его лучших игр за сборную. И в целом эта команда заслуживает особого внимания, она по праву вышла из очень сложной группы. Я поздравляю сборную Грузии с прекрасным достижением и желаю ей удачи в следующем матче.

    Кто-то может сказать, что португальцы их недооценили. Вы знаете, проблема заключается в том, что если ты переоцениваешь свои возможности и недооцениваешь потенциал соперника, то, как правило, результат получается именно таким.

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    • Сборная Грузии, на мой взгляд, показала очень хорошую тактическую выучку и на протяжении всей игры строго выдерживала тактический рисунок, ни на йоту не отходя от него.

    План действий на контратаках сработал, что и привело к прекрасному завершению. Поэтому главный вывод на таких крупных турнирах — нельзя недооценивать соперника и переоценивать свои возможности», — приводит слова Газзаева «Р-Спорт».

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