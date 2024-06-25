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    Бразилия — Коста-Рика. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка Америки-2024 Бразилия — Коста-Рика

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    Сборная Бразилии
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    Сборная Бразилии
    Сборная Бразилии в первом туре Копа Америка сыграет против Коста-Рики. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 04:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Бразилия

    Сборная Бразилии является девятикратным победителем Кубка Америки. По этому показателю «селесао» уступают только Аргентине и Уругваю, на счету которых по 15 титулов. На двух последних турнирах бразильцы доходили до финала. В 2019 году «жёлто-зеленые» обыграли в решающем матче Перу, а спустя два года уступили трофей Аргентине.

    В начале этого года сборная Бразилии объявила о назначении на пост главного тренера Доривала Жуниора, который ранее работал в «Сан-Паулу». Под руководством нового наставника было сыграно четыре товарищеских матча. «Желто-зеленые» одержали победы над Англией (1:0) и Мексикой (3:2), а также сыграли вничью с Испанией (3:3) и США (1:1).

    В южноамериканском отборе на ЧМ-2026 сборная Бразилии занимает 6-е место из 10-ти в турнирной таблице. Пятикратные чемпионы мира начали с двух побед и ничьей, но затем проиграли три матча кряду, что случилось с ними впервые в истории.

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    Коста-Рика

    Наилучшим результатом сборной Коста-Рики на Кубке Америки был выход в четвертьфинал в 2001 и 2004 годах. На двух последних турнирах костариканцы участия не принимали.

    В двух крайних матчах «Лос Тикос» добились крупных побед, разгромив Сент-Китс и Невис (4:0) и Гренаду (3:0). Это были игры отбора на чемпионат мира 2026 года в Северной и Центральной Америке.

    В этом году сборная под руководством аргентинского специалиста Густаво Альфаро приняла участие в трех товарищеских матчах. Игра против Сальвадора завершилась победой Коста-Рики со счетом 2:0, затем случилось поражение от Аргентины (1:3) и в заключительной встрече костариканцы разошлись миром с Уругваем (0:0).

    Личные встречи

    Сборные Бразилии и Коста-Рики встречались между собой 7 раз. Во всех случаях победу праздновали «желто-зеленые».

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