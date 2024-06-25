Бразилия
Коста-Рика
Бразилия
Турнирное положение: Бразилия в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года занимает лишь шестую позицию.
Команда после шести туров имеет семь очков и находится аккурат в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на два балла опережая седьмую строчку, которая дает право сыграть в плей-офф.
Бразилия — Коста-Рика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской и прошла в США, разошлась миром с местной сборной (1:1).
Эта ничья стала для второй для коллектива в трех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах, которые оказались товарищескими, Бразилия ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.
Такая форма говорит о не лучшей, как для гранда мирового футбола сборной, так что у соперника есть какие-никакие шансы отобрать очки.
Неймар и Родриго — лучшие бомбардиры команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.
Коста-Рика
Турнирное положение: Коста-Рика, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.
Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она лидирует в своей подгруппе с шестью очками.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который прошел в рамках квалификации на мундиаль, разгромила на выезде Гренаду (3:0).
Этот успех продлил беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, а также одну товарищескую встречу.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Коста-Рика проиграла лишь раз при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма сулит коллективу неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно с учетом того, что соперник сейчас переживает не лучшие времена.
Орландо Гало — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Бразилии забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей Коста-Рика не проиграла
- в трех последних матчах Коста-Рики хотя бы одна команда не забивала.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.15. Ничья — в 8.50, победа Коста-Рики — в 20.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.65.
- 2.70Швейцария — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Шотландия — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.04Эспаньол — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Они часто забивают сами и нередко пропускают.
В двух из трех из последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе соперника забьют, ведь так было в трех последних поединках Бразилии.
Ставка: обе команды забьют за 2.40.