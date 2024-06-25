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    Покажет ли Бразилия свою силу Коста-Рике?

    Бразилия — Коста-Рика. Прогноз и ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок Америки, 25 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Коста-Рика
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    Винисиус Жуниор (Бразилия)
    25 июня в первом туре чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Бразилия и Коста-Рика. Начало игры — в 04:00 мск. Бразилия — Коста-Рика: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа D 25 Июня 2024 года

    Бразилия

  • Бразилиа
    •  Бразилия 04:00 Коста-Рика

    Коста-Рика

  • Сан-Хосе
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    Бразилия

    Турнирное положение: Бразилия в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года занимает лишь шестую позицию.

    Команда после шести туров имеет семь очков и находится аккурат в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на два балла опережая седьмую строчку, которая дает право сыграть в плей-офф.

    Бразилия — Коста-Рика: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской и прошла в США, разошлась миром с местной сборной (1:1).

    Эта ничья стала для второй для коллектива в трех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах, которые оказались товарищескими, Бразилия ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

    Такая форма говорит о не лучшей, как для гранда мирового футбола сборной, так что у соперника есть какие-никакие шансы отобрать очки.

    Неймар и Родриго — лучшие бомбардиры команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.

    Коста-Рика

    Турнирное положение: Коста-Рика, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

    Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она лидирует в своей подгруппе с шестью очками.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который прошел в рамках квалификации на мундиаль, разгромила на выезде Гренаду (3:0).

    Этот успех продлил беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, а также одну товарищескую встречу.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Коста-Рика проиграла лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

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    Такая форма сулит коллективу неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно с учетом того, что соперник сейчас переживает не лучшие времена.

    Орландо Гало — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Бразилии забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей Коста-Рика не проиграла

    • в трех последних матчах Коста-Рики хотя бы одна команда не забивала.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.15. Ничья — в 8.50, победа Коста-Рики — в 20.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.65.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Они часто забивают сами и нередко пропускают.

    В двух из трех из последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе соперника забьют, ведь так было в трех последних поединках Бразилии.

    Ставка: обе команды забьют за 2.40.

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    Бразилия — Коста-Рика. 25 июня в первом туре чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Бразилия и Коста-Рика. Начало игры — в 04:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Бразилия — Коста-Рика с коэффициентом 2.20.
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