Тренер сборной Испании — о матче с Албанией: Будем играть за престиж и признание

«Завтра на кону будет очень многое — престиж, признание, и мы хотим продолжать совершенствоваться. К этой игре мы подойдём так же, как и ко всем остальным, как будто она последняя.
Конечно, у нас есть план действий для игроков, которые, по нашему мнению, подходят для этой игры. Мы концентрируемся только на победе, потому что хотим побеждать в каждой игре.
У сборной Албании фантастические болельщики, которые уже преподнесли здесь сюрприз. Мы знаем, что завтра будет очень тяжело. Мы внесём изменения, которые считаем правильными.
Мы полностью уверены в наших 26 игроках, и не сказать, что я не могу ошибиться. Но каждый наш игрок способен сыграть здесь на высоком уровне, поэтому я очень спокоен», — цитирует наставника сборной Испании сайт УЕФА.
Матч Албания — Испания состоится завтра, 24 июня, в 22:00 мск.