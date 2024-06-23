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    Тренер сборной Испании — о матче с Албанией: Будем играть за престиж и признание

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал игру 3-го тура на Евро-2024 со сборной Албании.

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    «Завтра на кону будет очень многое — престиж, признание, и мы хотим продолжать совершенствоваться. К этой игре мы подойдём так же, как и ко всем остальным, как будто она последняя.

    Конечно, у нас есть план действий для игроков, которые, по нашему мнению, подходят для этой игры. Мы концентрируемся только на победе, потому что хотим побеждать в каждой игре.

    У сборной Албании фантастические болельщики, которые уже преподнесли здесь сюрприз. Мы знаем, что завтра будет очень тяжело. Мы внесём изменения, которые считаем правильными.

    Мы полностью уверены в наших 26 игроках, и не сказать, что я не могу ошибиться. Но каждый наш игрок способен сыграть здесь на высоком уровне, поэтому я очень спокоен», — цитирует наставника сборной Испании сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Матч Албания — Испания состоится завтра, 24 июня, в 22:00 мск.

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