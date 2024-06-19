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    Тренер Венгрии: Я горжусь своими ребятами, но у Германии игроки мирового класса

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    Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси оценил игру своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с Германией (0:2).

    Марко Росси
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    Марко Росси

    «Мы поработали над тактикой и менталитетом. Мои ребята проделали хорошую работу, и я горжусь их игрой. Некоторое время назад я сказал, что поражение от Германии может случиться. У них игроки мирового класса. Наша тактика могла бы сработать, но у них более качественные игроки на всех позициях. При этом на протяжении всего матча нам не везло.

    Я сказал, что мне не о чем сожалеть. Мы допустили несколько ошибок, но в футболе случаются ошибки, и ты можешь ошибаться. Такие команды, как Германия и другие сборные мирового уровня, играют лучше нас, мы это знаем», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

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    «Я бы сказал, что Германия, возможно, является самым главным претендентом на победу в Евро-2024», — заявил Росси.

    После этого матча Венгрия занимает последнее 4-е место в своей группе без набранных очков. В следующем матче команда сыграет против Шотландии 23-го июня.

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