Тренер Венгрии: Я горжусь своими ребятами, но у Германии игроки мирового класса

Главный тренер сборнойоценил игру своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с(0:2).

«Мы поработали над тактикой и менталитетом. Мои ребята проделали хорошую работу, и я горжусь их игрой. Некоторое время назад я сказал, что поражение от Германии может случиться. У них игроки мирового класса. Наша тактика могла бы сработать, но у них более качественные игроки на всех позициях. При этом на протяжении всего матча нам не везло.

Я сказал, что мне не о чем сожалеть. Мы допустили несколько ошибок, но в футболе случаются ошибки, и ты можешь ошибаться. Такие команды, как Германия и другие сборные мирового уровня, играют лучше нас, мы это знаем», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

Специалист также назвал главного фаворита Евро-2024.

«Я бы сказал, что Германия, возможно, является самым главным претендентом на победу в Евро-2024», — заявил Росси.

После этого матча Венгрия занимает последнее 4-е место в своей группе без набранных очков. В следующем матче команда сыграет против Шотландии 23-го июня.