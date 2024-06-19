Вратарь сборной Германии Нойер: Мы доминировали и заслуживали победы

Голкипер сборнойпрокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с(2:0).

«Мы были полны решимости победить сегодня и снова показать хороший результат после матча с Шотландией. Мы знали, что Венгрия будет трудным соперником. Мы доминировали и заслуживали победы сегодня. Вы могли видеть эйфорию на стадионе. Стадионы заполнены не только немецкими болельщиками, у всех команд их много. Мы рады, что играем на этом турнире дома.

Германия всегда была одним из фаворитов. Но сейчас мы должны сосредоточиться на следующей игре против самого сложного соперника в группе, на мой взгляд», — приводит слова Нойера интернет-издание Das Erste.

После этого матча Германия занимает 1-е место в группе А Евро-2024 с 6-ю очками в активе. «Бундестим» уже обеспечила себе место в плей-офф турнира. В следующем матче Германия встретится со Швейцарией 23-го июня.