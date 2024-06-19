2-й таймШотландия — Швейцария 1:1Онлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ШвейцарииШотландия — Швейцария 1:1. Онлайн
  • 20:56
    • Гол и ассист Гюндогана обеспечил сборной Германии победу над Венгрией
    Все новости спорта

    Нагельсман: Для Мусиалы важно не поддаваться давлению

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Венгрии
    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман оценил игру полузащитника национальной команда Джамала Мусиалы после матча группового этапа Евро-2024 с Венгрией (2:0).

    Джамал Мусиала — полузащитник сборной Германии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джамал Мусиала — полузащитник сборной Германии

    «Он блестяще сыграл в обоих матчах. И дело не в том, что он забил два гола, а в том, что в любой ситуации, когда мы атакуем, сопернику против него сложно защищаться. Для Джамала важно не поддаваться давлению, а просто использовать свои возможности для выхода один на один в атакующих ситуациях. Он должен просто играть, как на маленьком поле, где бы он ни был, в Германии или Англии, это не имеет значения.

    Он должен просто играть в футбол со своими друзьями. Он не должен думать о давлении, он просто великолепно играет в футбол», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

  • Кто остановит Германию? Главные выводы после первого тура Евро-2024
  • На чемпионате Европы позади матчи первого тура группового этапа
  • Сегодня

    • Напомним, что сборная Германии уже обеспечила себе место в плей-офф Евро-2024, набрав после 2-х туров 6 очков из 6-и возможных. В следующем матче национальная команда встретится со Швейцарией 23-го июня.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Аргентина начнет защиту титула?
  • Аргентина — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Ставим на голевое изобилие!
  • Испания — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Поединок во Франкфурте обещает быть голевым
  • Дания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 20 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Канада
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Дания — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Синнер — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Алькарас — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фламенго — Байя
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Табило — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Витория — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры