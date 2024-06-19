Нагельсман: Для Мусиалы важно не поддаваться давлению

Главный тренер сборнойоценил игру полузащитника национальной командапосле матча группового этапа Евро-2024 с(2:0).

«Он блестяще сыграл в обоих матчах. И дело не в том, что он забил два гола, а в том, что в любой ситуации, когда мы атакуем, сопернику против него сложно защищаться. Для Джамала важно не поддаваться давлению, а просто использовать свои возможности для выхода один на один в атакующих ситуациях. Он должен просто играть, как на маленьком поле, где бы он ни был, в Германии или Англии, это не имеет значения.

Он должен просто играть в футбол со своими друзьями. Он не должен думать о давлении, он просто великолепно играет в футбол», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Германии уже обеспечила себе место в плей-офф Евро-2024, набрав после 2-х туров 6 очков из 6-и возможных. В следующем матче национальная команда встретится со Швейцарией 23-го июня.