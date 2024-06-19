Нагельсман о победе сборной Германии: На таком уровне нужно оставаться стабильным

Главный тренер сборнойподелился мыслями после победы своей команды над(2:0) в матче группового этапа Евро-2024.

«Были моменты, когда нам нужно было проявить настойчивость, но это процесс взросления команды. В октябре мы бы не выиграли сегодняшний матч со счетом 2:0. На таком уровне нужно оставаться стабильным.

Они были очень неудобным соперником, но мы оставались стабильными в большинстве ситуаций. Сначала нужно выиграть такой матч, как этот, и нам это удалось», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

После этого матча Германия занимает 1-е место в группе А Евро-2024 с 6-ю очками в активе из 6-и возможных. Национальная команда уже обеспечила себе место в плей-офф турнира. В следующем матче Германия встретится со Швейцарией 23-го июня.