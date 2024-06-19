Гюндоган — лучший футболист матча Германия — Венгрия

Капитан сборнойполучил приз лучшему игроку матча группового этапа Евро-2024 с(2:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Гюндоган отметился голевой передачей в первом тайме и забил сам во втором. Умный, последовательный. Он сохранил уверенность в матче с командой, которая низко оборонялась», — говорится в заявлении УЕФА.

Гюндоган отметился голевой передачей на 22-й минуте, а забил гол на 67-й минуте.

После этого матча Германия занимает 1-е место в группе А с 6-ю очками в активе, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф Евро-2024. В следующем матче команда встретится со Швейцарией 23-го июня.