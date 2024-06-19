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    • Гол и ассист Гюндогана обеспечил сборной Германии победу над Венгрией
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    Гюндоган — лучший футболист матча Германия — Венгрия

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    Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган получил приз лучшему игроку матча группового этапа Евро-2024 с Венгрией (2:0). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

    Илкай Гюндоган — полузащитник сборной Германии
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    Илкай Гюндоган — полузащитник сборной Германии

    «Гюндоган отметился голевой передачей в первом тайме и забил сам во втором. Умный, последовательный. Он сохранил уверенность в матче с командой, которая низко оборонялась», — говорится в заявлении УЕФА.

    Гюндоган отметился голевой передачей на 22-й минуте, а забил гол на 67-й минуте.

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    • После этого матча Германия занимает 1-е место в группе А с 6-ю очками в активе, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф Евро-2024. В следующем матче команда встретится со Швейцарией 23-го июня.

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