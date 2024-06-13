Нагельсман: У Германии есть все, что нужно, и мы хотим показать это на поле

Главный тренер сборнойподелился ожиданиями от предстоящего 1-го матча группового этапа Евро-2024 против

«Шотландия — очень хорошая команда, у которой в составе четыре или пять важных игроков. Они делают много забросов. Их команда добилась большого прогресса в том, как играют в футбол. У них, безусловно, экстраординарный менталитет. Мы находимся под бо́льшим давлением, чем шотландцы. Нам хочется выиграть первый матч.

Я также требую от команды веры в себя. У нас хорошие игроки, и мы продемонстрировали наш менталитет в последних матчах. У сборной Германии есть всё, что нужно, и мы хотим показать это на поле», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Германии сыграет против Шотландии завтра, 14-го июня в рамках матча открытия Евро-2024. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.